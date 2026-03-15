Тегеран принял на себя главный удар США и Израиля Mehr: 40% нанесенных США и Израилем ударов пришлись на Тегеран

Около 40% всех воздушных атак, осуществленных Соединенными Штатами и Израилем против иранских территорий, были направлены на Тегеран, сообщил представитель противопожарной службы столицы Исламской Республики. Как передает агентство Mehr, примерно 5000 сотрудников спасательных подразделений и пожарных команд задействованы в операциях по ликвидации последствий ударов.

40% всех ударов пришлись на столицу <...>. С первого дня войны около 5000 спасателей и пожарных привлечены [к проведению операций по ликвидации последствий атак], — сказал представитель ведомства.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявил, что американскому лидеру Дональду Трампу не дадут возможности задействовать ядерный арсенал в противостоянии с Ираном. Специалист пояснил, что атомное вооружение — финальный аргумент в любом споре. После совершения такого удара у страны не останется рычагов для дальнейшего устрашения противников.

До этого журналист Екатерина Мур выражала мнение, что Соединенные Штаты категорически откажутся от выплаты любых компенсаций иранской стороне. Она полагает, что жесткие убеждения Трампа исключают любые компромиссы в этом вопросе.