Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 13:06

Тегеран принял на себя главный удар США и Израиля

Mehr: 40% нанесенных США и Израилем ударов пришлись на Тегеран

Тегеран Тегеран Фото: Tasnim News Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Около 40% всех воздушных атак, осуществленных Соединенными Штатами и Израилем против иранских территорий, были направлены на Тегеран, сообщил представитель противопожарной службы столицы Исламской Республики. Как передает агентство Mehr, примерно 5000 сотрудников спасательных подразделений и пожарных команд задействованы в операциях по ликвидации последствий ударов.

40% всех ударов пришлись на столицу <...>. С первого дня войны около 5000 спасателей и пожарных привлечены [к проведению операций по ликвидации последствий атак], — сказал представитель ведомства.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявил, что американскому лидеру Дональду Трампу не дадут возможности задействовать ядерный арсенал в противостоянии с Ираном. Специалист пояснил, что атомное вооружение — финальный аргумент в любом споре. После совершения такого удара у страны не останется рычагов для дальнейшего устрашения противников.

До этого журналист Екатерина Мур выражала мнение, что Соединенные Штаты категорически откажутся от выплаты любых компенсаций иранской стороне. Она полагает, что жесткие убеждения Трампа исключают любые компромиссы в этом вопросе.

Тегеран
Израиль
США
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

Москва

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.