В Минобороны Израиля раскрыли условие для завершения войны с Ираном

В Минобороны Израиля раскрыли условие для завершения войны с Ираном Глава МО Израиля назвал вывоз урана условием для завершения войны с Ираном

Вывоз обогащенного урана из Ирана рассматривается как ключевое условие завершения боевых действий со стороны Тель-Авива, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По его оценке, у Ирана отсутствует действующая ядерная программа, передает The Jerusalem Post.

Остается вопрос об обогащенном уране, который может послужить основой для попытки возобновления [ядерного] проекта, поэтому США и Израиль определили вывоз этого материала из Ирана как важнейшее условие для завершения кампании, — заявил министр.

Ранее заслуженный военный летчик Владимир Попов заявил NEWS.ru, что Израиль может проявить неадекватность на переговорах по урегулированию конфликта с Ираном. Так он прокомментировал заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о достижении поставленных целей в ближневосточном конфликте. По словам генерал-майора, американскому президенту Дональду Трампу предстоит убедить обе стороны пойти на компромиссы.

Прежде сообщалось, что второй раунд переговоров между США и Ираном может пройти в Исламабаде в конце этой или начале следующей недели. Первый раунд не привел участников диалога к соглашению.