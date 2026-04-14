14 апреля 2026 в 15:39

Генерал назвал «значимого игрока», который постарается сорвать мир в Иране

Израиль может проявить неадекватность на переговорах по урегулированию конфликта с Ираном, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик Владимир Попов. Так он прокомментировал заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о достижении поставленных целей в ближневосточном конфликте. По словам генерал-майора, американскому президенту Дональду Трампу предстоит убедить обе стороны пойти на компромиссы.

Переговорные процессы [между США и Ираном] займут длительное время. Не надо забывать о еще одном очень большом, значимом игроке — это Израиль. Я думаю, что он поведет себя неадекватно. Хватит ли мудрости у Трампа и его администрации решить эту задачу между двумя государствами и убедить их последовать? Иначе, где одни будут уступать, а другие будут наступать снова, не получится ничего. Очень тяжело, но будем надеяться, что администрация Трампа будет себя вести сдержанно, внимательно по отношению к Ирану, — сказал Попов.

Он предположил, что переговоры между США и Ираном займут полтора-два месяца и будут сопровождаться периодическими конфликтами и небольшими ударами. По мнению генерала, дипломатические возможности этих стран пока ограничены и быстро решить все проблемы таким путем не удастся.

Ранее сообщалось, что второй раунд переговоров между США и Ираном может пройти в Исламабаде в конце этой или начале следующей недели. Первый раунд не привел участников диалога к соглашению.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Александр Ефимов
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
