Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 21:27

Стало известно, что Украина сделала на границе с Приднестровьем

Посол Роговей: Украина заминировала границу с Приднестровьем

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские военные провели минирование границы с Приднестровьем, заявил украинский посол в Кишиневе Паун Роговей в подкасте для издания Ziarul de Garda. Он добавил, что они развернули там систему технического наблюдения.

Там речь идет не только о минировании — там целый комплекс действий, направленных на обеспечение безопасности и защищенности этого участка. И эти меры полезны не только для Украины, но и для Республики Молдова, — заявил он.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии намерены ввести новые фискальные меры, которые обяжут предприятия Приднестровья выплачивать НДС и акцизы в молдавский бюджет. Доцент ПГУ Вячеслав Содоль заявил, что Кишинев пытается сделать республику своим финансовым донором.

До этого депутат Госдумы, председатель совета АНО «Евразия» Алена Аршинова заявила, что президент Республики Молдова Майя Санду в самом начале СВО совместно с украинским коллегой Владимиром Зеленским разработала план захвата Приднестровья. По ее словам, молдавский лидер уже создала в республике тыловой плацдарм для ВСУ.

Европа
Украина
Молдавия
границы
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.