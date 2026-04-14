На Западе признали необходимость в России после шага Трампа L Fatto: Европе выгоднее мир с Россией, а не курс НАТО

Европе необходимо создать новую систему безопасности на фоне дистанцирования президента США Дональда Трампа от НАТО, написали в итальянской газете IL Fatto Quotidiano. Сделать это возможно только через восстановление связей с Россией.

На самом деле, Европе было бы выгодно отстраниться от такого союзника, как США, ввести жесткие санкции против (премьер-министра Израиля Биньямина — NEWS.ru) Нетаньяху и как можно скорее заключить мир с Россией, — говорится в публикации.

Генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настаивают на продолжении финансирования конфликта на Украине, говорится в публикации. Автор утверждает, что Киев «никогда не сможет одержать победу».

В статье отмечается, что Рютте и фон дер Ляйен призывают весь ЕС перевооружиться для противостояния с Россией. При этом Москва признана «первой ядерной державой мира».

Автор считает, что подобная политика идет вразрез с европейскими интересами.

В статье указали, что одной из глобальных целей Вашингтона до сих пор остается подчинение Европы, в то время как Москва заинтересована в благоприятном взаимодействии. IL Fatto Quotidiano отмечает, что ЕС переживает экономический и энергетический кризис, что связано с действиями «мнимых союзников». По мнению автора, выйти из кризиса поможет только союз с Россией.

