Политолог рассказал, от кого исходит главная угроза Евросоюзу Политолог Светов: главные угрозы ЕС исходят от его собственного руководства

Главные угрозы Европейскому союзу исходят от его собственного руководства, сказал NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, риски несет также и дальнейшая политизация ЕС.

Главные угрозы ЕС исходят, скажем так, от руководства Евросоюза и от его политизации, хотя изначально он создавался для решения экономических проблем, — сказал Светов.

По мнению политолога, если в Европе у власти будут оставаться такие руководители, как Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас, Фридрих Мерц и прочие, объединение ждет печальная судьба. Причем речи о развале Евросоюза пока не идет, полагает он.

Но нынешние политики превратят его в европейское НАТО без американцев, в военный союз. А это означает, что с экономикой будут большие, очень большие проблемы, — резюмировал политолог.

Ранее Банк России заявил, что ЕС нарушил собственную юридическую процедуру при введении бессрочной блокировки российских суверенных активов. Об этом говорится в выдержках из иска банка к Совету ЕС. Как следует из документа, Евросоюз обошел необходимость принимать такое решение единогласно.