14 апреля 2026 в 21:39

Пассажирка не выжила после 17 часов в небе над Тихим океаном



Пассажирка самолета не выжила на 17-часовом рейсе из США в Новую Зеландию, сообщает газета The Sun. Кончина женщины была внезапной и произошла после того, как лайнер завершил полет и приземлился в Новой Зеландии.

Бортпроводники и прибывшие медики пытались реанимировать пассажирку, однако их усилия оказались безрезультатными. Обстоятельства гибели женщины не уточняются. Причины смерти на данный момент неизвестны.

Ранее во Франции разбился легкий самолет Cirrus SR-20 военно-воздушных сил страны во время учебного полета на юго-востоке. Оба пилота получили ранения и были доставлены в больницу. Инцидент произошел в департаменте Альпы Верхнего Прованса.

До этого на борту Airbus A320, летевшего из Владивостока в Екатеринбург, пассажирке стало плохо. Женщина потеряла сознание и скончалась до прибытия врачей, несмотря на вынужденную посадку в аэропорту Нижневартовска.

Кроме того, в Колумбии число погибших при крушении военно-транспортного самолета Hercules C-130 возросло до 66 человек. Трагедия произошла в департаменте Путумайо на юге страны. Спасатели и следователи устанавливают обстоятельства авиационного происшествия.

