Количество погибших при крушении самолета в Колумбии удвоилось Количество погибших при крушении самолета в Колумбии возросло до 66 человек

Число погибших в результате катастрофы военно-транспортного самолета Hercules C-130 в Колумбии увеличилось до 66 человек, передает телеканал Caracol. Трагедия произошла в департаменте Путумайо на юге страны.

Обстоятельства авиационного происшествия в настоящее время устанавливаются. На месте работают спасательные службы и следователи, которым предстоит выяснить причины трагедии.

Ранее выяснилось, что по меньшей мере восемь военных погибли в результате крушения самолета Hercules C-130 ВВС Колумбии, о чем говорил губернатор департамента Путумайо. По его уточнениям на тот момент, 15 человек находились в критическом состоянии.

Кроме того, 73 человека были ранены, говорится в материале. Воздушное судно потерпело крушение вскоре после взлета в муниципалитете Пуэрто-Легисамо на юге Колумбии. Самолет начал падать, не набрав большую высоту. Всего на борту находилось более 100 солдат.

