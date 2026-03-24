Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 06:18

Количество погибших при крушении самолета в Колумбии удвоилось

Количество погибших при крушении самолета в Колумбии возросло до 66 человек

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Число погибших в результате катастрофы военно-транспортного самолета Hercules C-130 в Колумбии увеличилось до 66 человек, передает телеканал Caracol. Трагедия произошла в департаменте Путумайо на юге страны.

Обстоятельства авиационного происшествия в настоящее время устанавливаются. На месте работают спасательные службы и следователи, которым предстоит выяснить причины трагедии.

Ранее выяснилось, что по меньшей мере восемь военных погибли в результате крушения самолета Hercules C-130 ВВС Колумбии, о чем говорил губернатор департамента Путумайо. По его уточнениям на тот момент, 15 человек находились в критическом состоянии.

Кроме того, 73 человека были ранены, говорится в материале. Воздушное судно потерпело крушение вскоре после взлета в муниципалитете Пуэрто-Легисамо на юге Колумбии. Самолет начал падать, не набрав большую высоту. Всего на борту находилось более 100 солдат.

До этого легкомоторный самолет упал около улицы Кирова в подмосковной Коломне. Борт выполнял плановый полет из аэродрома Торбеево-Старт в городе Ступино. По информации регионального МЧС, погибли два человека. С места катастрофы уже изъяли черный ящик.

крушения
авиакатастрофы
Колумбия
погибшие
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.