Названо число погибших при крушении самолета ВВС Колумбии

По меньшей мере восемь военных погибли в результате крушения самолета Hercules C-130 ВВС Колумбии, сообщил губернатор департамента Путумайо Джон Молина. По его словам, 15 человек находятся в критическом состоянии.

Кроме того, 73 человека были ранены, говорится в материале. Воздушное судно потерпело крушение вскоре после взлета в муниципалитете Пуэрто-Легисамо на юге Колумбии. Самолет начал падать, не набрав большую высоту. Всего на борту находилось более 100 солдат.

Ранее сообщалось, что вертолет Минобороны Катара разбился у берегов страны в ночь на 22 марта из-за технической неисправности. Трагедия произошла во время выполнения планового задания. К поискам членов экипажа и пассажиров приступили немедленно, уточнили в министерстве.

До этого легкомоторный самолет упал около улицы Кирова в подмосковной Коломне. Борт выполнял плановый полет из аэродрома Торбеево-Старт в городе Ступино. По информации регионального МЧС, погибли два человека. С места катастрофы уже изъяли черный ящик.

Тем временем самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320 экстренно вернулся в петербургский аэропорт Пулково. У воздушного судна, которое следовало по маршруту Санкт-Петербург — Калининград, возникла неисправность шасси.