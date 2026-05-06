МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) приступил к расследованию крушения самолета «Аэропракт» в Омской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Росавиация классифицировала произошедшее как катастрофу.

По имеющейся информации, находившиеся на борту пилот и летчик-наблюдатель погибли. Воздушное судно разрушено. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе, — указали в комитете.

В среду СК РФ сообщил, что в Омской области разбился самолет «Аэропракт-22L2», погибли два человека. Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц». Разбившийся самолет принадлежал компании «Авиабаза».

Ранее стало известно, что пилот легкомоторного самолета «Аэропракт-22» проработал в компании всего год. Telegram-канал Mash Siberia выяснил, что для погибшего это была первая работа: 25-летний пилот любил летать и активно делился фотографиями с аэродромов в соцсетях. Второй жертвой авиакатастрофы стал 44-летний сотрудник лесной охраны.