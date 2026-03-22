22 марта 2026 в 04:41

Вертолет потерпел крушение у берегов Катара

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вертолет Минобороны Катара разбился у берегов страны из-за технической неисправности, сообщило ведомство в социальной сети X. В публикации отметили, что во время выполнения планового задания в работе воздушного судна возникла техническая неисправность.

Она, по словам авторов сообщения, и привела к его крушению в региональных водах государства. Минобороны подчеркнуло, что в настоящий момент ведется операция по поиску членов экипажа и пассажиров.

Ранее четыре человека погибли при крушении учебного вертолета армии Ирана в центральной провинции Исфахан. Судно упало на овощной рынок в городе Дорче-Пиаз. Двое погибших были торговцами.

До этого военный вертолет AH-1S Cobra потерпел крушение в Южной Корее. Два человека, находившихся на борту, сразу после спасения оказались в критическом состоянии. Борт выполнял тренировочный полет.

Кроме того, в Ямало-Ненецком округе один человек пострадал при жесткой посадке вертолета Ми-8. На борту находились 10 человек, включая троих членов экипажа. Командир воздушного судна получил травму головы, бортмеханик повредил руку.

