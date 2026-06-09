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09 июня 2026 в 09:23

Трамп поделился деталями крушения вертолета AH-64 Apache вблизи Ормуза

Трамп: американские военные не пострадали при падении вертолета близ Ормуза

Фото: Johan Nilsson / TT/Global Look Press
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Американские военнослужащие не пострадали при крушении вертолета близ Ормузского пролива, заверил президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома пообещал предоставить предварительный отчет об авиакатастрофе, передает ABC News.

Пилоты в порядке. Никто не пострадал. Мы опубликуем отчет завтра. Но пилоты в порядке, — сообщил американский лидер.

Ранее американский боевой вертолет AH-64 Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива, члены экипажа выжили. По словам одного из собеседников газеты The New York Times, пожелавшего остаться анонимным, неизвестно, был ли вертолет сбит иранскими силами или вышел из строя из-за технической неисправности.

До этого более 20 индийских моряков были эвакуированы с танкера, который подвергся ракетному удару у побережья Омана. На полученный сигнал бедствия отреагировал Морской координационный центр спасения в Мумбаи. Спасенные члены экипажа находятся в безопасности, жертв или пострадавших нет. Сейчас судно стоит на якоре у берегов Масиры.

Также момент аварийной посадки вертолета в Архангельской области попал на видео. На борту находились два пассажира. По предварительным данным, никто не пострадал.

США
Дональд Трамп
авиакатастрофы
Ормузский пролив
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крушения
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