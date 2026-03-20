Стали известны подробности с места крушения самолета в Коломне ТАСС: с места крушения самолета в Коломне изъяли черный ящик

С места катастрофы самолета Alto NG, который разбился в подмосковном городе Коломне, изъяли черный ящик, он передан в лабораторию, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По словам источника, его можно расшифровать.

Бортовой самописец самолета изъят и передан в лабораторию МАК.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет упал около улицы Кирова в подмосковной Коломне. По информации регионального МЧС, погибли два человека. Позже появились кадры с места крушения. По информации источника, борт выполнял плановый полет из аэродрома Торбеево-Старт в городе Ступино.

