Самолет рухнул вблизи частного сектора в российском городе

Легкомоторный самолет упал около улицы Кирова в подмосковной Коломне, передает ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах. По информации регионального МЧС, погибли два человека. Данные о пострадавших или причинах произошедшего не приводится.

В 15:40 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о падении легкомоторного самолета в городском округе Коломна, улица Кирова, — отметили в оперативных службах.

Ранее самолету, вылетевшему в Мурманск, пришлось совершить аварийную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга. Предварительно, у Sukhoi Superjet 100 не выпустилась стойка шасси. Рейс авиакомпании «Россия» FV 6343 отложили на четыре часа.

До этого самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320 экстренно вернулся в петербургский аэропорт Пулково. У воздушного судна, которое следовало по маршруту Санкт-Петербург — Калининград, возникла неисправность шасси. Для выяснения причин неполадок и их устранения работает инженерно-техническая служба.

Кроме того, 10 февраля санитарный самолет Ан-24, следовавший по маршруту Иркутск — Бодайбо, совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности. Во время полета экипаж зафиксировал отказ одного из двигателей.