16 марта 2026 в 09:56

Самолет готовится к аварийной посадке в Петербурге

Вылетевший в Мурманск самолет готовится к аварийной посадке в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Самолет, вылетевший в Мурманск, готовится к аварийной посадке в аэропорту Санкт-Петербурга, сообщил Telegram-канал «112». Предварительно, у Sukhoi Superjet 100 не выпустилась стойка шасси. Другие подробности не уточняются.

Согласно данным онлайн-табло Пулково, речь идет о рейсе FV 6343, который вылетел в 09:10. В данный момент рейс обозначен как задержанный. Предварительно, вылет должен состояться в 13:10.

Ранее самолет, следовавший рейсом из Египта, совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Причиной стал отказ системы автопилота на борту воздушного судна.

До этого самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320 экстренно вернулся в петербургский аэропорт Пулково. У воздушного судна, которое следовало по маршруту Санкт-Петербург — Калининград, возникла неисправность шасси. Для выяснения причин неполадок и их устранения на месте работает инженерно-техническая служба.

Кроме того, 10 февраля санитарный самолет Ан-24, следовавший по маршруту Иркутск — Бодайбо, совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности. Во время полета экипаж зафиксировал отказ одного из двигателей.

