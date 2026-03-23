Трагедия с военным самолетом произошла в Колумбии

Самолет Hercules C-130 ВВС Колумбии разбился при взлете из города Пуэрто-Легисамо, сообщила радиостанция Caracol со ссылкой на министра обороны страны Педро Санчес. Всего на борту находилось более 100 солдат, число раненых и погибших не уточнялось.

С глубокой скорбью я сообщаю, что самолет Hercules ВВС Колумбии, который перевозил служащих наших вооруженных сил, потерпел крушение при взлете в Пуэрто-Легисамо, — отметил Санчес.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тела шести человек, которые находились на борту военного вертолета, потерпевшего крушение в территориальных водах Катара. Всего в воздушном судне летели семь членов экипажа и пассажиров, местонахождение одного из них до сих пор неизвестно.

До этогто грузовой самолет ВВС США Airbus A400M пропал с радаров. Он пролетел над Ормузским проливом в сторону берегов Ирана и перестал отслеживаться из-за отключения транспондера. Около 13:34 по московскому времени самолет отдалился от города Эль-Фуджейра на восточном побережье ОАЭ. Он направлялся в северо-западном направлении. Маршрут Airbus перестал отслеживаться после 15 километров полета.