22 марта 2026 в 13:48

Спасатели нашли тела шести погибших при крушении вертолета в Катаре

Спасатели обнаружили тела шести человек, которые находились на борту военного вертолета, потерпевшего крушение в территориальных водах Катара, заявило в соцсети Х министерство внутренних дел страны. Всего в воздушном судне летели семь членов экипажа и пассажиров, местонахождение одного из них до сих пор неизвестно.

В территориальных водах страны были обнаружены тела шести из семи человек, находившихся на борту [вертолета], — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что вертолет Минобороны Катара разбился у берегов страны в ночь на 22 марта из-за технической неисправности. Трагедия произошла во время выполнения планового задания. К поискам членов экипажа и пассажиров приступили немедленно, уточнили в министерстве.

До этого легкомоторный самолет упал около улицы Кирова в подмосковной Коломне. Борт выполнял плановый полет из аэродрома Торбеево-Старт в городе Ступино. По информации регионального МЧС, погибли два человека. С места катастрофы уже изъяли черный ящик.

