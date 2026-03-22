Спасатели нашли тела шести погибших при крушении вертолета в Катаре

Спасатели обнаружили тела шести человек, которые находились на борту военного вертолета, потерпевшего крушение в территориальных водах Катара, заявило в соцсети Х министерство внутренних дел страны. Всего в воздушном судне летели семь членов экипажа и пассажиров, местонахождение одного из них до сих пор неизвестно.

Ранее сообщалось, что вертолет Минобороны Катара разбился у берегов страны в ночь на 22 марта из-за технической неисправности. Трагедия произошла во время выполнения планового задания. К поискам членов экипажа и пассажиров приступили немедленно, уточнили в министерстве.

