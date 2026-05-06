06 мая 2026 в 23:53

«Может удивить»: могилу Адольфа Гитлера обнаружили на еврейском кладбище

Посольство Израиля в Бухаресте сообщило о могиле Гитлера на еврейском кладбище

На старейшем еврейском кладбище румынской столицы «Филантропия» обнаружено захоронение с именем Адольф Гитлер. Как сообщило посольство Израиля в Бухаресте, полный тезка диктатора был евреем австрийского происхождения и по профессии — шляпником.

Кладбище «Филантропия» было открыто в 1865 году. Оно является крупнейшим и старейшим из трех сохранившихся еврейских кладбищ в Бухаресте.

Есть еще одна деталь, которая может вас удивить: могила с выгравированным именем Адольф Гитлер, — отметили авторы публикации в аккаунте диппредставительства в социальных сетях.

Совпадение имени не имеет никакого отношения к нацистскому политику. Это просто исторический курьез, который израильские дипломаты сопроводили легкой иронией.

До этого Шарль Итлер (Charles Hittler), чья фамилия созвучна фамилии Адольфа Гитлера, был избран мэром коммуны Арси-сюр-Об на северо-востоке Франции. Его соперником на выборах при этом был Антуан Рено-Зелински, чья фамилия созвучна фамилии президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее украинские националисты заявили в соцсетях о переиздании книги Адольфа Гитлера «Моя борьба». По данным российских силовых структур, информация о новом издании активно продвигается в интернете. Украинцы без стеснения хвастаются данным фактом. Они переиздали книгу, которая запрещена практически во всех странах мира.

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
