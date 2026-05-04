Украинские националисты заявили в соцсетях о переиздании книги Адольфа Гитлера «Моя борьба», передает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. По словам собеседника агентства, информация о новом издании активно продвигается в интернете, включая Facebook (деятельность в РФ запрещена).

В российских силовых структурах подчеркнули, что украинские националисты без стеснения хвастаются данным фактом. Они переиздали книгу, которая запрещена практически во всех странах мира.

Ранее в Одесской области украинские националисты стали угрожать расправиться с представителями администрации села Яськи. Причиной стало возложение цветов к мемориалу, установленному в память о героях Великой Отечественной войны.

До этого лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов заявил, что преступления украинских неонацистов не имеют срока давности. По его словам, нужно провести заседание Международного трибунала над ними в Доме профсоюзов в Одессе — на месте трагедии 2 мая 2014 года.