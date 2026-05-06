06 мая 2026 в 11:32

Раскрыты новые обстоятельства падения самолета под Омском

Упавший под Омском самолет оказался сильно поврежден

Самолет, упавший под Омском, получил серьезные повреждения, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации собеседника агентства, возгорания не возникло.

На месте падения пожара нет, самолет проводил авиационные работы, упал в поле. Судно сильно повреждено, — уточнил источник.

Ранее сообщалось, что в Омской области потерпел крушение легкомоторный самолет «Аэропракт-22». По предварительным данным, воздушное судно использовалось для мониторинга лесных пожаров. Источник ТАСС сообщил, что погибли два человека.

До этого в Омске совершил экстренную посадку самолет авиакомпании S7. Он выполнял рейс из Новосибирска в Баку, судно экстренно развернули в воздушном пространстве Казахстана. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

Также самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Санкт-Петербург — Архангельск, после посадки слегка выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Пассажиров высадили через заднюю дверь самолета. Транспортная прокуратура начала проверку.

