Раскрыты новые обстоятельства падения самолета под Омском Упавший под Омском самолет оказался сильно поврежден

Самолет, упавший под Омском, получил серьезные повреждения, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации собеседника агентства, возгорания не возникло.

На месте падения пожара нет, самолет проводил авиационные работы, упал в поле. Судно сильно повреждено, — уточнил источник.

Ранее сообщалось, что в Омской области потерпел крушение легкомоторный самолет «Аэропракт-22». По предварительным данным, воздушное судно использовалось для мониторинга лесных пожаров. Источник ТАСС сообщил, что погибли два человека.

До этого в Омске совершил экстренную посадку самолет авиакомпании S7. Он выполнял рейс из Новосибирска в Баку, судно экстренно развернули в воздушном пространстве Казахстана. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

Также самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Санкт-Петербург — Архангельск, после посадки слегка выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Пассажиров высадили через заднюю дверь самолета. Транспортная прокуратура начала проверку.