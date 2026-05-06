Раскрыто число жертв при крушении легкомоторного самолета в Сибири

Раскрыто число жертв при крушении легкомоторного самолета в Сибири Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Омской области

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета «Аэропракт-22» около деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района Омской области, сообщил РИА Новости источник. Воздушное судно проводило мониторинг лесных пожаров.

Погибли два человека, — сказал собеседник агентства.

Трагедия произошла около 13:00 по местному времени (10:00 мск). Воздушное судно принадлежало ООО «Авиабаза».

Ранее в провинции Самутпракан в Таиланде потерпел крушение вертолет. Пострадали несколько человек. Авиакатастрофа произошла в воскресенье, 3 мая, в районе Муанг на территории за заправочной станцией. Причины падения воздушного судна неизвестны.

До этого сообщалось о жесткой посадке пассажирского вертолета Ми-8Т, перевозившего вахтовых работников, в городе Усинске в Республике Коми. На место происшествия была направлена группа пожарно-спасательного гарнизона. На борту находились 21 пассажир и три члена экипажа. За медицинской помощью обратились 10 человек.