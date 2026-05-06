06 мая 2026 в 22:49

Крупнейшая горно-металлургическая компания Украины «сдулась»

Металлургическая компания Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» остановила работу

Киев, Украина Киев, Украина Фото: Shutterstock/FOTODOM
Крупнейшая горно-металлургическая компания Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» (бывшая «Криворожсталь») объявила о вынужденной остановке горнодобывающих и сталелитейных мощностей. Причиной названы системные сбои в предоставлении логистических услуг со стороны АО «Укрзализныця», из-за которых предприятие не получает необходимое сырье.

За последний месяц предприятие не получило нужных объемов сырья, запасы упали до критического уровня. Железные дороги не довозят ключевую составляющую чугунолитейного производства, а также не предоставляют поезда для отгрузки концентрата. В итоге остановлены одна из двух доменных печей, две агломерационных машины и рудообогатительная фабрика. Если поставки не возобновятся, компания закроет и остальные агрегаты.

Предприятие уже заявляло о планах закрыть два прокатных стана в 2026 году. Причинами также названы введение Еврокомиссией механизма трансграничного углеродного регулирования (CBAM) без переходного периода для Украины и высокая стоимость электроэнергии, которая делает продукцию неконкурентоспособной.

Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Разумков указал, что новая экономическая политика Киева, предусматривающая дополнительные налоги на бизнес в условиях энергетического кризиса, может привести Украину к финансовому коллапсу. Парламентарий подверг резкой критике инициативу правительства, сравнив ее с принципом «меньше кормить и больше доить», что в итоге грозит гибелью экономики.

