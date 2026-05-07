Какой будет новая Volga К50: плюсы, минусы, досадные глюки, цена на старте

Летом этого года в России начнутся продажи нового кроссовера, который будет носит гордое имя Volga. Однако технически модель Volga K50 будет копией китайского Geely Monjaro, который в последние годы был одним из самых популярных автомобилей на рынке. А значит, и проблемы у этих моделей будут похожими. И будущие покупатели Volga K50 уже сейчас могут узнать обо всех сильных и слабых местах нового автомобиля. О том, что будет ломаться в новой «Волге» и за какими узлами автомобиля нужно будет следить в первую очередь, — в материале NEWS.ru.

Что такое автомобильный бренд Volga и откуда он взялся

«Волгой» с 1956 года называли одни из самых престижных отечественных автомобилей. Сначала это был ГАЗ‑21 «Волга», а в 1968 году появился ГАЗ‑24, затем были и другие модели. Технически они отличались друг от друга, но обладали одной общей чертой — у них был имидж крутых машин, на которых ездят люди, обладающие властью и деньгами.

Однако в 90-х годах старая «Волга» уже не могла конкурировать с иномарками. И все попытки начать выпуск новой «Волги» не увенчались успехом. Не помогло даже сотрудничество с американским концерном Chrysler, у которого были куплены лицензия и оборудование для сборки Chrysler Sebring. Его переименовали в Volga Siber: предполагалось выпускать по 45 тыс. единиц в год, но в период с 2008-го по 2010-й сделали менее 9000 машин. Проект Siber провалился, но именно тогда произошло важное событие: «Волга» из просто модели стала полноценным брендом.

Ну а после ухода из России традиционных автомобильных марок в стране неожиданно заговорили о возрождении «Волги». Изначально партнером должен был стать китайский концерн Changan, однако договориться с ним не удалось. Но быстро нашелся новый — это компания Geely.

Автомобили новой марки Volga — латиницей — будут собирать в Нижнем Новгороде. Но Горьковский автозавод формально не имеет к Volga никакого отношения. А делать машины будет недавно созданное АО «Производство легковых автомобилей» — именно это предприятие наладит выпуск на том же конвейере, где до 2022 года собирали Volkswagen и Skoda.

ГАЗ-24 «Волга» Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Volga K50 и Geely Monjaro: почему проблемы будут общими

Volga K50 — не самостоятельная разработка российских инженеров, а перелицованный Geely Monjaro, который уже несколько лет продается в России и успел набрать серьезный пробег у большого числа владельцев.

Поэтому по технике Volga K50 будет копировать Monjaro. У К50 будет такой же 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 238 л. с. с 8-ступенчатым «автоматом» Aisin и полным приводом. Благодаря этому мотору у кроссовера марки Volga будет достойная динамика: с места до 100 км/ч большая машина сможет разгоняться за 7,7 секунды.

Двигатель 2.0 Turbo

Двухлитровый турбомотор Geely мощностью 238 л. с. используется не только на Monjaro, но и на других моделях концерна и даже на некоторых Volvo. Владельцы Monjaro и механики по ремонту описывают двигатель как надежный и тяговитый. Они не «умирают» на 50–100 тыс. километров без причины. При этом силовой агрегат требует регулярного обслуживания и не прощает использования дешевого масла. Впрочем, это можно сказать обо всех современных двигателях, тем более с турбонаддувом.

Ну а если за машиной не ухаживать, то могут быть и проблемы: закоксовывание мотора, рост расхода масла и прочее.

Volga K50 Фото: Пресс-служба Volga

«Автомат» Aisin: сильное звено, которое сложно «убить» перегревом

Одна из причин, почему многие покупали именно Monjaro, — наличие классического 8-ступенчатого «автомата» японской компании Aisin вместо вариатора или «робота». Это тоже проверенный агрегат, который ставят на другие модели Geely.

Эта коробка передач считается едва ли не одной из самых надежных на рынке. Но и она требует внимательного обслуживания: как и любой «автомат», Aisin чувствителен к перегреву и грязному маслу.

Из реальных проблем в эксплуатации чаще всплывают не поломки самой коробки, а случаи всплывающей «ошибки АКПП», которые связаны либо с неудачной эксплуатацией (например, длительное движение с «докаткой»), либо с плохим контактом разъема — после переподключения и сброса ошибка исчезает.

Электроника и мультимедиа: главный источник раздражения

Есть у Monjaro и слабые места: электроника и мультимедийная система. На некоторых машинах головное устройство может зависать, иногда отказывает камера заднего вида, могут быть и другие глюки. Например, были случаи, когда Geely Monjaro без видимых причин переставал видеть ключ.

Еще одна потенциальная проблема новой Volga K50 — это климат-контроль, который не всегда работает корректно. Однако мастера, которые ремонтируют Monjaro, обычно говорят, что все эти недостатки не носят массового характера, хотя периодически жалобы и возникают. К тому же не факт, что эти минусы достанутся Volga. Возможно, инженеры проведут работу над ошибками и сделают электронный софт более стабильным.

Volga K50 Фото: Пресс-служба Volga

Кузов, лакокрасочное покрытие и коррозия

Еще один часто упоминаемый минус Monjaro — слабое лакокрасочное покрытие. Владельцы жалуются, что если часто ездить за город, то кузов автомобиля довольно быстро покрывается царапинами от веток.

Плюс иногда можно услышать жалобы на недостаточную антикоррозионную защиту Geely Monjaro (о том, что эта машина быстро ржавеет, никто не говорит, — скорее претензии возникают к точечным очагам коррозии). Однако здесь у Volga будет большое преимущество перед Geely: судя по всему, российские автомобили получат дополнительную обработку не только кузова, но и скрытых полостей.

Сколько будет стоить Volga K50 и ее эксплуатация

Сколько будет стоить новая машина, пока неизвестно. С точки зрения техники Volga K50 и Geely Monjaro будут похожи, поэтому можно ориентироваться на цену китайского прототипа, но реальная стоимость может составить плюс-минус 500 тыс. рублей, особенно на старте продаж.

Содержание же автомобилей будет стоить примерно одинаково. Вот, например, какие обязательные расходы возникают у владельцев Monjaro в первые пару лет эксплуатации при стандартном пробеге 20 тыс. км в год (цены ориентировочные):

Нулевое ТО на 3000 км — 15,5 тыс. рублей

ТО‑1 на 10 тыс. — 24,5 тыс. рублей

ТО-2 на 20 тыс. км — 35,4 тыс. рублей

ТО-3 на 30 тыс. км — 30,2 тыс. рублей

ТО-4 на 40 тыс. км — 53,4 тыс. рублей

Итого: 159 тыс. рублей.

Высокая стоимость ТО-4 объясняется необходимостью замены свечей зажигания и жидкости гидропривода тормозов. Ну а самое дорогое обслуживание на Monjaro будет при пробеге 100 тыс. км, когда нужно менять ремень ГРМ и приводные ремни навесного оборудования. У официальных дилеров Geely в Москве обслуживание на этом пробеге стоит 98,3 тыс. рублей. Правда, если гарантия уже закончится, то можно смело заезжать на обслуживание к неофициальным дилерам — там ТО будет примерно в два раза дешевле.

