Пилотов Boeing 737 уличили в драке за штурвал за 18 секунд до катастрофы

Пилоты китайского самолета авиакомпании China Eastern Airlines дрались за штурвал последние 18 секунд, сообщила газета Daily Mail. Отмечается, что трагедия произошла в 2022 году — судно врезалось в склон горы, никто не выжил.

Информацию о драке помогла получить расшифровка бортовых самописцев. На записях были слышны крики, тяжелое дыхание и другие звуки. В момент схватки в кабине находились командир, второй пилот и наблюдатель.

По предварительным данным, во время драки один пилот тянул штурвал на себя, пытаясь поднять нос судна, а другой, наоборот, клонил его к земле. Известно, что незадолго до крушения кто-то отключил оба двигателя самолета, остановив подачу топлива.

