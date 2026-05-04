Появилось видео с самолетом, врезавшимся в здание Самолет с четырьмя людьми врезался в здание в Бразилии

Легкомоторный самолет с четырьмя людьми на борту потерпел крушение в бразильском городе Белу-Оризонти, врезавшись в городскую застройку, сообщает агентство Reuters. Столкновение случилось в районе Сильвейра.

По предварительным данным, в результате авиакатастрофы один человек погиб, еще трое получили серьезные травмы и были госпитализированы. Известно, что непосредственно перед падением пилот успел передать наземным диспетчерским службам тревожное сообщение.

