День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 19:27

Появилось видео с самолетом, врезавшимся в здание

Самолет с четырьмя людьми врезался в здание в Бразилии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Легкомоторный самолет с четырьмя людьми на борту потерпел крушение в бразильском городе Белу-Оризонти, врезавшись в городскую застройку, сообщает агентство Reuters. Столкновение случилось в районе Сильвейра.

По предварительным данным, в результате авиакатастрофы один человек погиб, еще трое получили серьезные травмы и были госпитализированы. Известно, что непосредственно перед падением пилот успел передать наземным диспетчерским службам тревожное сообщение.

Ранее пассажирский Boeing 767 авиакомпании United Airlines, выполнявший рейс из Венеции, при заходе на посадку в аэропорту Ньюарк Либерти (штат Нью-Джерси) врезался в фонарный столб на автостраде. Несмотря на инцидент, лайнер благополучно приземлился.

До этого в аэропорту американского города Сан-Диего едва не произошло столкновение пассажирского лайнера с беспилотным летательным аппаратом. Опасный инцидент зафиксирован во время захода самолета на посадку. Экипаж рейса 1980 заметил дрон непосредственно под воздушным судном, когда оно находилось на высоте около 1,2 км.

Мир
самолеты
Бразилия
авиакатастрофы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Макушинского округа Евсеев лишился должности после проверки
Смертельная авария с Ксенией Добромиловой попала на видео
Полковник ВСУ сбежал с украденными деньгами после провала под Харьковом
«Атаки не прекращаются»: ВСУ ранили двух человек в Курской области
«Осторожно, Москва»: Navai попал в ДТП на своем Ferrari
Гипертоникам перечислили опасные для них продукты
Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«Все 33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.