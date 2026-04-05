Пассажирка скончалась на борту самолета

На борту Airbus A320, выполнявшего рейс Владивосток — Екатеринбург, 50-летней женщине стало плохо во время полета, она потеряла сознание и скончалась до прибытия врачей, передает Telegram-канал «112». По его данным, после ухудшения состояния пассажирки командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Нижневартовска, но эта мера не помогла.

Ранее в самолете Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшем рейс из Екатеринбурга в Стамбул, произошло возгорание портативного зарядного устройства. Инцидент случился через 20 минут после взлета. Гаджет вспыхнул на соседнем свободном кресле рядом с владельцем, при попытке выключить его тот получил ожог руки.

До этого самолет, следовавший из Шаннона в Бостон, совершил экстренную посадку из-за сообщения об изнасиловании 16-летней девушки на борту. Преступление в отношении подростка совершил ее сосед, 58-летний пассажир. В Шанноне подозреваемый был немедленно задержан полицией, которая также опросила свидетелей и бабушку пострадавшей. Помимо уголовного преследования, мужчину обязали возместить авиакомпании все убытки.