05 февраля 2026 в 19:42

Самолет экстренно сел из-за изнасилования подростка на борту

Самолет экстренно сел из-за изнасилования 16-летней девушки на борту

Самолет, следовавший из ирландского Шаннона в американский Бостон, совершил экстренную посадку после сообщения об изнасиловании 16-летней девушки на борту, сообщает издание Irish Star. По данным газеты, 58-летний пассажир совершил сексуальное насилие над подростком, сидевшим рядом.

Пострадавшая сообщила о случившемся стюардессе, после чего капитан лайнера принял решение вернуться в аэропорт вылета. На месте подозреваемый был задержан правоохранительными органами, которые также опросили свидетелей и бабушку пострадавшей. Помимо уголовного наказания, мужчине придется возместить авиакомпании убытки, связанные с незапланированной посадкой.

