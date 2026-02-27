Россиян предупредили о мошенничестве с подарками от магазинов Мошенники начали обманывать россиян с помощью подарочных боксов

Мошенники пытаются обмануть россиян, предлагая забрать оформленный на их имя в магазине подарочный бокс, сообщает РИА Новости. Агентство выяснило, что злоумышленники используют схему со звонком от имени курьера.

Звонок поступает с неизвестного номера. Собеседник представляется курьером и просит назвать четырехзначный код под предлогом подтверждения доставки. Российские ритейлеры разместили на своих сайтах предупреждения для клиентов. Компании указывают, что сотрудники магазинов не запрашивают по телефону коды, пароли или логины.

Ранее сообщалось, что в России активизировались мошенники, рассылающие приглашения в фиктивные чаты жильцов подъездов. Выдавая себя за соседей, они пытаются получить личные данные людей.

До этого выяснилось, что россиянам стали приходить фишинговые письма якобы с обнаруженными скрытыми подписками — при переходе на «сайт» для отмены пользователя просят «войти в аккаунт» или «подтвердить карту». Мошенники в качестве потенциальных жертв выбирают активных онлайн-покупателей.

Также сообщалось, что мошенники начали рассылать москвичам электронные письма от имени портала mos.ru. В них сказано, что в личный профиль якобы был совершен вход. Мошенники также говорят о необходимости позвонить сотруднику отдела контроля по прикрепленному к письму номеру, если человек не заходил на портал. Во время беседы преступники выманивают данные и просят назвать код из СМС-сообщения.