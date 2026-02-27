Украл, но не насиловал: кто похитил девятилетнюю девочку в Смоленске

Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске уже начал давать показания. NEWS.ru рассказывает, что известно о преступлении и подозреваемом.

Пес вернулся без хозяйки

Об исчезновении девятилетней девочки Саши стало известно утром 24 февраля. Примерно в 8:00 школьница отправилась выгуливать собаку. Позже мама Саши увидела, что пес бродит во дворе один.

Активные поиски начались в тот же день. На мероприятия вышли порядка 200 человек — сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Сальвар». Отдельно просили автомобилистов предоставить камеры с видеорегистраторов, если они проезжали утром недалеко от места пропажи ребенка. Эти же просьбы в своем Telegram-канале дублировал мэр города Александр Новиков.

Держал в квартире у сожительницы

26 февраля было установлено, что Сашу похитил мужчина и удерживал ее в квартире в Заднепровском районе Смоленска — там же, где живет девочка. От места похищения ребенка увезли примерно на 600 метров.

Местоположение пострадавшей отследили по камерам и SIM-карте похитителя. Последним оказался 43-летний местный продавец и таксист. Сначала был найден и изучен его автомобиль. В нем нашли волосы девочки.

«Машина была детально осмотрена, изъяты представляющие интерес следы и объекты. Они были направлены на судебно-генетические экспертизы. Результаты экспертизы подтвердили причастность фигуранта к похищению девочки», — рассказали в Следственном комитете.

Поначалу подозреваемый отказывался свидетельствовать против себя, но 27 февраля все-таки начал давать показания. Мужчина удерживал ребенка в квартире своей сожительницы. Женщина утверждала, что Сергей представил ей девочку как племянницу.

Дочь сожительницы рассказала Telegram-каналу «112», что женщина часто злоупотребляет алкоголем, а ее сожитель — ревнивый и вспыльчивый человек, который постоянно контролировал спутницу.

Криминалист Михаил Игнатов в комментарии NEWS.ru предположил, что вскоре избранница похитителя может перейти из статуса свидетеля в статус подозреваемой. Он уверен, что женщина не могла не знать, что в городе ищут пропавшего ребенка, а поведение девочки наверняка выдавало, что она в стрессе.

Насилия не было

Девочка сразу же после освобождения встретилась с мамой. Из подъезда, где ее удерживали, она вышла в обнимку с бирюзовой плюшевой игрушкой. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное, но пока Саша находится в больнице. Первичный осмотр показал, что пострадавшая не претерпевала физического или сексуаульного насилия.

Следователи изучили телефон пропавшей школьницы — в нем не обнаружили переписки, которая могла бы вызвать подозрения.

По данным Telegram-канала SHOT, с девочкой были двое мужчин, а сама она звала маму и плакала. Но информация о втором участнике не подтверждалась официальными ведомствами.

Мотивы киднеппера до сих пор неизвестны. Про мужчину известно, что он был судим за хранение наркотиков. По данным SHOT, его задержали в 2021 году на личном автомобиле, а под ковриком нашли запрещенные вещества. Реального срока мужчине не дали, ограничились условным сроком на три года.

