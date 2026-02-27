Зимняя Олимпиада — 2026
Смоленский суд рассмотрит вопрос об аресте подозреваемого в пропаже девочки

Заднепровский суд Смоленска рассмотрит вопрос об аресте подозреваемого в пропаже девятилетней девочки, сообщили ТАСС правоохранительные органы. Ребенка искали трое суток и нашли вечером 26 февраля.

Суд по мере пресечения подозреваемого планируется в Заднепровском районном суде Смоленска, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что девочка, обнаруженная на третьи сутки поисковых операций в Смоленске, находится в медицинском учреждении. Ее состояние оценивается как стабильное.

До этого Ппредставитель МВД России Ирина Волк опубликовала видео освобождения девятилетней девочки, которую удерживали в квартире в Смоленске. Операция по спасению ребенка попала в объективы камер. Подозреваемый в совершении преступления задержан на месте.

Утром 24 февраля девочка ушла гулять с собакой из дома на улице Маршала Еременко и бесследно исчезла. Мать ребенка нашла во дворе лишь вернувшегося питомца, после чего обратилась в правоохранительные органы. Позднее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

