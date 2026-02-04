Священнослужитель нашел пропавшего ребенка и согрел горячим чаем в кафе В Тольятти священнослужителя поблагодарили за помощь в поиске пропавшего ребенка

В Тольятти вручили благодарность протодиакону церкви Вениамину Манихину за содействие в поиске 11-летнего мальчика, который не вернулся домой и не выходил на связь, передает пресс-служба ГУ МВД региона. Оказалось, что священнослужитель вечером обнаружил ребенка в сугробе между контейнерами с мусором возле одного из домов. Он отнес мальчика в кафе, где отпаивал горячим чаем, так как тот замерз.

В рамках акции «Им благодарна полиция» в торжественной обстановке начальник ОРЛС Управления МВД России по городу Тольятти полковник полиции Александр Бросов и глава городского округа Тольятти Илья Сухих поблагодарили местного жителя Вениамина Манихина за содействие в розыске ребенка, — сказано в сообщении.

