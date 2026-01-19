Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 14:57

У звезды сериалов «След» и «СашаТаня» оторвался тромб на остановке

Актер из сериалов «След» и «СашаТаня» Дмитрий Марфин умер в возрасте 47 лет

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актер Дмитрий Марфин, известный по ролям в сериалах «След», «Девушки с Макаровым», «Кулагины», «Невский» и «СашаТаня», ушел из жизни в возрасте 47 лет, сообщила его коллега Валерия Варченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, артист умер на остановке в Тольятти, у него оторвался тромб.

Димка Марфин умер сегодня. Оторвался тромб на остановке. Похороны будут в Тольятти, подробности напишу позже. Покойся с миром, Человечище, — написала она.

Дмитрий Марфин начал карьеру в киноиндустрии в 2006 году. В его фильмографии — роли не только в уже названных сериалах, но и в таких известных проектах, как «Свои», «Шеф. Возвращение» и «Скорая помощь».

Ранее стало известно о смерти актера и режиссера Андрея Хорошева, известного по сериалу «Доктор Живаго». Он умер в возрасте 66 лет, сообщили управы Гагаринского округа Якутска. Причина смерти не уточняется.

До этого ушел из жизни советский и российский кинооператор, режиссер, заслуженный деятель искусств Анатолий Заболоцкий, он скончался на 91-м году жизни. Он участвовал в создании 15 художественных и восьми документальных фильмов.

