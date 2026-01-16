Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 19:26

Ушел из жизни оператор «Калины красной» и «Печек-лавочек»

Кинооператор Анатолий Заболоцкий скончался на 91-м году жизни

Анатолий Заболоцкий Анатолий Заболоцкий Фото: Андрей Каспришин/РИА Новости
Советский и российский кинооператор, режиссер, заслуженный деятель искусств Анатолий Заболоцкий скончался на 91-м году жизни, сообщили в Telegram-канале Союза кинематографистов России. Он участвовал в создании 15 художественных и восьми документальных фильмов.

16 января 2026 года на 91-м году ушел из жизни член Союза кинематографистов России, кинооператор, режиссер, заслуженный деятель искусств БССР, заслуженный деятель искусств РСФСР Анатолий Заболоцкий, — говорится в сообщении.

Среди его работ: «Альпийская баллада», «Через кладбище», «Печки-лавочки», «Калина красная», «Целуются зори», «Обрыв» и другие. Оператор работал с режиссерами Василием Шукшиным, Александром Миндадзе и Вадимом Абдрашитовым.

Заболоцкий был лауреатом Премии Ленинского комсомола за фильм «Слово для защиты» и получил Международную премию Андрея Первозванного «За веру и верность» в 2005 году.

