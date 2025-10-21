Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 23:52

Известный российский кинооператор попал в больницу без сознания

РЕН ТВ: кинооператор Мукасей госпитализирован в московскую больницу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Советский и российский кинооператор Анатолий Мукасей был доставлен в одну из столичных больниц, передает РЕН ТВ. Отмечается, что инцидент произошел после того, как мужчине дома стало плохо и он потерял сознание.

Мукасей известен сотрудничеством с различными режиссерами при создании картин «Чучело», «Берегись автомобиля» и «Большая перемена». Его профессиональная деятельность отмечена государственными наградами и премиями.

Ранее директор телеведущей Первого канала Юлии Барановской Петро Шекшеев сообщил, что она покидает больницу в Салехарде, куда ее госпитализировали на Ямале. По его словам, во вторник, 21 октября, она вернется в Москву.

Шекшеев 17 октября сообщал, что Барановской стало плохо во время работы над проектом «Большие семьи большой страны» на Ямале. Медики забрали ее в больницу, где провели две полостные операции. Директор телеведущей оценил вмешательство врачей, благодаря которому ее состояние стабилизировалось.

Кроме того, российский боец MMA Александр Емельяненко сообщил, что его выписали из больницы после успешного завершения курса лечения. Чемпион проходил терапию в медицинском центре при МГУ.

