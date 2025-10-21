Ведущую «Мужского и женского» выписали из больницы Телеведущую Барановскую выписали из больницы в Салехарде на Ямале

Телеведущая Первого канала Юлия Барановская покидает больницу в Салехарде, куда ее госпитализировали на Ямале, сообщил РИА Новости ее директор Петро Шекшеев. По его словам, во вторник, 21 октября, она вернется в Москву.

Состоянии Юлии Барановской улучшилось, и врачи Салехардской окружной клинической больницы разрешили Юлии покинуть лечебное заведение и вернуться в Москву, — пояснил Шекшеев.

Он также отметил, что телеведущая так сильно соскучилась по активной деятельности, что уже назначила рабочее совещание с командой на вечер. Барановская пообщается с коллегами по телемосту.

Ранее стало известно, что состояние телеведущей улучшается. Барановская шла на поправку, но оставалась в больнице, после того, как попала туда со съемок в Салехарде.

Шекшеев 17 октября сообщал, что Барановской стало плохо во время работы над проектом «Большие семьи большой страны» на Ямале. Медики забрали ее в больницу, где провели две полостные операции. Директор телеведущей оценил вмешательство врачей, благодаря которому ее состояние стабилизировалось.