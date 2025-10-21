Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 18:30

Ведущую «Мужского и женского» выписали из больницы

Телеведущую Барановскую выписали из больницы в Салехарде на Ямале

Юлия Барановская Юлия Барановская Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Телеведущая Первого канала Юлия Барановская покидает больницу в Салехарде, куда ее госпитализировали на Ямале, сообщил РИА Новости ее директор Петро Шекшеев. По его словам, во вторник, 21 октября, она вернется в Москву.

Состоянии Юлии Барановской улучшилось, и врачи Салехардской окружной клинической больницы разрешили Юлии покинуть лечебное заведение и вернуться в Москву, — пояснил Шекшеев.

Он также отметил, что телеведущая так сильно соскучилась по активной деятельности, что уже назначила рабочее совещание с командой на вечер. Барановская пообщается с коллегами по телемосту.

Ранее стало известно, что состояние телеведущей улучшается. Барановская шла на поправку, но оставалась в больнице, после того, как попала туда со съемок в Салехарде.

Шекшеев 17 октября сообщал, что Барановской стало плохо во время работы над проектом «Большие семьи большой страны» на Ямале. Медики забрали ее в больницу, где провели две полостные операции. Директор телеведущей оценил вмешательство врачей, благодаря которому ее состояние стабилизировалось.

Юлия Барановская
телеведущие
больницы
Ямал
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Новая жизнь»: Диброва показала поклонникам свое любовное гнездышко
Заворотнюк, жизнь в США, бездетность: куда пропала Екатерина Дубакина
В Сибири педофил-педагог лишился свободы на более 10 лет
Барнаульский маньяк обжаловал приговор за убийства женщин
Стало известно решение суда по аресту экс-замглавы метрополитена Москвы
Неизвестные существа искусали российских туристов во Вьетнаме
Посмертная маска Высоцкого не ушла с молотка из-за высокой цены
Педофил изнасиловал третьеклассницу после побега из тюрьмы
Суд арестовал экс-зампреда ульяновского правительства Пушкарева
«Да здравствует Путин»: украинскую активистку шокировали прохожие в Италии
Коварные кровопийцы выжили работников Google из офиса в Нью-Йорке
Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году
Эксперт предупредил о главном риске ипотеки от МФО
В Раде заявили о кризисе партии Зеленского
Посадите в октябре — весной весь сад в персиковых шапках. Когда все только просыпается, он уже во всей красе, и так каждый год
Ведущую «Мужского и женского» выписали из больницы
В поисках мифа: 7 затерянных городов, которые не найдены
На Западе объяснили, почему ЕС примет любые условия США по Украине
«Вижу в этом возможность»: Стубб озвучил России новое предложение по СВО
Юрист ответил, могла ли Митрошина отмывать деньги через своих адвокатов
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.