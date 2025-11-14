Жорин раскрыл важный нюанс в споре Аршавина и Барановской за алименты Жорин: довод адвоката Барановской об отдыхе Аршавина в Испании не самостоятелен

Аргументы «ходит в дорогой обуви» и «летал в Испанию» не являются достаточными, чтобы отказать в снижении алиментов, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Так он отреагировал на доводы адвоката телеведущей Юлии Барановской Владислава Подшибякина, который считает, что ее бывший муж Андрей Аршавин не может просить о понижении выплат на детей. Однако, по словам Жорина, в совокупности с доказательствами реального уровня доходов они могут стать косвенными признаками высокого материального положения.

Жорин отметил, что в подобных делах суд смотрит на доходы плательщика, имущественное положение, новые обязанности (рождение других детей, кредиты, но только обоснованные) и потребности ребенка. По его словам, ключевой вопрос в этом деле — упал ли доход Аршавина настолько, что текущие алименты стали для него чрезмерными.

Если Барановская докажет, что у него сохраняются крупные рекламные или медийные контракты, получает стабильный доход, его расходы соответствуют высокому уровню жизни, то это прямое опровержение доводов о необходимости снижения. Тут суду важно не то, что он носит дорогие кроссовки, а то, что уровень потребления не соответствует человеку, «не имеющему средств». «Дорогая обувь» и «отдых в Испании» — не самостоятельные аргументы, но они могут подтверждать отсутствие реального ухудшения материального положения, указывают, что жалоба на снижение алиментов может быть надуманной. Суды часто оценивают именно образ жизни, если плательщик пытается показать, что «денег нет», — сказал Жорин.

Он добавил, что в подобных делах суд может проверить «целевое использование алиментов», то есть действительно ли средства идут на нужды детей. Это редкий, но возможный аргумент в таких спорах. Если Барановская использует алименты добросовестно, то этот аргумент вряд ли поможет Аршавину снизить сумму выплат, подытожил Жорин.

По данным Telegam-канала Sport Baza, адвокат Барановской заявил, что Аршавин не может рассчитывать на снижение суммы алиментов, потому что получает многомиллионные контракты, ходит в дорогой обуви брендов DOLCE & GABBANA и Loro Piana, ездил в Испанию.

