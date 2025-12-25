Новый год — 2026
«Фонтанка»: сотрудники ФСБ нагрянули к главе Кронштадтского района Кононову

«Фонтанка» сообщает, что сотрудники управления ФСБ по Ленинградской области нагрянули в администрацию Кронштадтского района, к главе муниципалитета Андрею Кононову. По версии издания, в кабинете работают шестеро силовиков.

Источник не уточняет причины внезапного визита силовиков. Как пишет «Фонтанка», в администрацию Кронштадтского района уже едет адвокат. Согласно публикации издания, проверка может быть связана с контрактами на благоустройство, которые в последние два года в большом объеме получала одна из ранее малозаметных компаний.

Ранее сотрудники ФСБ в Мордовии задержали молодых людей, которые за три года незаконно обналичили 5 млрд рублей. По данным ведомства, группа из четырех человек в возрасте от 19 до 26 лет организовала сообщество, занимавшееся незаконным оборотом средств платежей.

До этого ФСБ задержала начальника управления МВД по Магнитогорску полковника Константина Козицына по подозрению в разглашении государственной тайны. Он передал секретные данные лицу из коммерческой фирмы, не имевшему допуска, лоббируя его интересы с использованием своего служебного положения.

