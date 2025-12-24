ФСБ задержала участников «карточной» мафии В Мордовии четверо человек обналичили за три года 5 млрд рублей

Сотрудники ФСБ в Мордовии задержали молодых людей, которые за три года незаконно обналичили 5 млрд рублей, пишет ТАСС. По данным ведомства, группа из четырех человек в возрасте от 19 до 26 лет организовала сообщество, занимавшееся незаконным оборотом средств платежей.

По версии следствия, в 2023–2025 годах обнальщики купили у жителей региона более 100 банковских карт. Также они получили данные для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк».

Приобретенные платежные реквизиты они затем передавали по своим связям в Москве для последующего использования в преступных целях, — говорится в сообщении.

