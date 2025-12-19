Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 13:43

Лжематери придумали более 600 детей и озолотились на пособиях

ОПГ зарегистрировала более 600 детей ради получения 237 млн рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Мужчина и восемь женщин подозреваются в регистрации более 600 несуществующих детей с целью получить пособия и выплаты, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. Ущерб от их деятельности составил более 237 млн рублей.

Мужчина обращался в многофункциональные центры г. Москвы и органы ЗАГСа гг. Самары и Нижнего Новгорода. Он подавал заведомо ложные заявления, что присутствовал на родах в домашних условиях. После оформления свидетельств о рождении детей лжематери обращались в госорганы за получением пособий и других социальных выплат, — рассказала Волк.

Кроме того, следствием установлено, что задержанные занимались изготовлением поддельных официальных документов, включая паспорта гражданина Российской Федерации. По ее словам, подозреваемые совершили противоправные действия на территории 24 российских регионов. Волк также рассказала о возбуждении 89 уголовных дел.

Ранее в Костроме пенсионер перевел 245 тыс. рублей мошеннице, которая представилась как Дженнифер Энистон и попросила деньги на билет из Калифорнии до России. Следствие установило, что костромич начал переписываться с пользовательницей соцсети под никнеймом голливудской актрисы. В процессе общения девушка прислала реквизиты своей банковской карты и попросила денег сперва на лечение, а затем на билет до Костромы.

