«Дженнифер Энистон» попросила у пенсионера деньги на билет до Костромы Аферист представился Дженнифер Энистон и попросил у пенсионера 245 тыс. рублей

В Костроме пенсионер перевел 245 тыс. рублей мошеннице, которая представилась как Дженнифер Энистон и попросила деньги на билет из Калифорнии до России, сообщает УМВД по региону. В общей сложности мужчина сделал три перевода.

Костромич через интернет начал переписываться с пользовательницей соцсети под никнеймом «Дженнифер Энистон». <…> В начале декабря девушка прислала реквизиты своей банковской карты и попросила финансовой помощи на лечение. Доверчивый пенсионер без лишних вопросов перечислил 150 тыс. рублей, — рассказали в пресс-службе.

Через три дня знакомая вновь дала о себе знать, заявив, что хочет лично отблагодарить благодетеля, но ей не хватает 95 тыс. рублей на билет до Костромы. Мужчина снова отправил деньги. Спустя время его попросили отправить еще 50 тыс. рублей. Однако банк счел перевод подозрительным и заблокировал его.

Ранее 43-летняя госслужащая по имени Наталья потеряла почти 8 млн рублей после общения с «бизнесменом» на сайте знакомств. Мужчина говорил, что зарабатывает на инвестициях в драгоценные металлы. Аферист показал женщине инвестиционную платформу и свел с людьми, которые открыли ей транзитный счет в сингапурском банке и «помогали» переводить деньги. Проблемы начались, когда женщина попыталась забрать прибыль. Выяснилось, что никакого бизнесмена Павла не существует, а сайты, чеки и документы оказались подделкой.