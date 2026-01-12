Поднимающийся на высоту до 15 км беспилотник разрабатывают в России

В России ведется разработка многофункциональной стратосферной беспилотной платформы «Хищник», способной подниматься на высоту до 15 километров, сообщил ТАСС генеральный директор компании-разработчика «Герон» Владимир Табунов. Аппарат предназначен для длительных миссий и сможет частично выполнять функции спутниковых и наземных систем.

По словам Табунова, ключевыми характеристиками беспилотника являются максимальная скорость до 550 км/ч, дальность полета до 12 тыс. километров и полезная нагрузка до 500 кг. «Хищник» оснащен возможностью вертикального взлета и посадки, режимом висения и технологией «монокрыло», повышающей скорость, массу полезной нагрузки и малозаметность. Также в аппарат интегрирован искусственный интеллект и режим 3D-сканирования пространства.

«Хищник» — перспективный беспилотник для длительных миссий на большой высоте, способный частично заменить отдельные функции спутниковых и наземных систем. Платформа подходит для коммерческого, научного и оборонного применения, — указал Табунов.

Разработчик подчеркнул, что «Хищник» сможет решать задачи, связанные с освоением околокосмического пространства. Также он может дать существенный технологический эффект для научно-технического прогресса.

