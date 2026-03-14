14 марта 2026 в 03:15

Хуситы заявили, что поддержат Иран

Хуситы подтвердили, что поддержат Иран военными методами

Фото: Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press
Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) поддержит Иран в противостоянии с Израилем и США, заявил член политбюро движения Мухаммед аль-Бухейти. По его словам, решение окончательное, передает иранское агентство Fars.

Решение о военной поддержке Ирана принято и будет объявлено в подходящее время. Мы находимся в полной координации с Тегераном, — сказал он.

Ранее йеменские хуситы официально объявили о готовности вступить в конфликт на стороне Ирана. Лидер движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси заявил о полной поддержке Тегерана в его противостоянии с Израилем и Соединенными Штатами.

До этого стало известно, что на фоне действий американской армии нефтегрузовые суда прекратили движение в Ормузском проливе на юге Ирана. Скорость танкеров снизилась до нуля. На данный момент это единственный морской путь для экспорта нефти из шести стран: Ирана, Ирака, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Тем временем президент РФ Владимир Путин, выражая соболезнования всему иранскому народу и коллеге Масуду Пезешкиану, заявил, что убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
