Российская лазерная система впервые выжгла дрон на рекордном расстоянии

Российская лазерная система LazerBuzz из проекта «Посох» впервые выжгла FPV-дрон на расстоянии в один километр во время испытаний, сообщили в компании-разработчике. Дальность поражения удалось увеличить благодаря новым комплектующим и оптимизации программного обеспечения, передает ТАСС.

Мы активно продолжаем работу над отечественным комплексом лазерного противодействия FPV-дронам LazerBuzz. В ходе испытаний установка продемонстрировала успешную работу на дальности в один километр, ранее дальность работы комплекса составляла 700 метров, — рассказали изобретатели.

Во время испытаний лазерная система полностью выжгла батарею FPV-дрона и другие его детали, после чего коптер загорелся и упал. Разработчики подчеркнули, что чем больше удастся увеличить рабочую дистанцию, тем больше потенциальных целей сможет поразить LazerBuzz.

Ранее представители компании-разработчика сообщили, что лазерная система противодействия дронам LazerBuzz проекта «Посох» освоила функцию автоматического уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Установка поражает цели всего за полсекунды. В компании подчеркнули полную готовность системы к практическому применению.