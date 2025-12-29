Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 14:15

Российская лазерная система впервые выжгла дрон на рекордном расстоянии

Российский лазер LazerBuzz впервые сжег дрон на рекордной километровой дальности

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российская лазерная система LazerBuzz из проекта «Посох» впервые выжгла FPV-дрон на расстоянии в один километр во время испытаний, сообщили в компании-разработчике. Дальность поражения удалось увеличить благодаря новым комплектующим и оптимизации программного обеспечения, передает ТАСС.

Мы активно продолжаем работу над отечественным комплексом лазерного противодействия FPV-дронам LazerBuzz. В ходе испытаний установка продемонстрировала успешную работу на дальности в один километр, ранее дальность работы комплекса составляла 700 метров, — рассказали изобретатели.

Во время испытаний лазерная система полностью выжгла батарею FPV-дрона и другие его детали, после чего коптер загорелся и упал. Разработчики подчеркнули, что чем больше удастся увеличить рабочую дистанцию, тем больше потенциальных целей сможет поразить LazerBuzz.

Ранее представители компании-разработчика сообщили, что лазерная система противодействия дронам LazerBuzz проекта «Посох» освоила функцию автоматического уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Установка поражает цели всего за полсекунды. В компании подчеркнули полную готовность системы к практическому применению.

Россия
разработчики
лазеры
ПВО
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач ответила, существует ли безопасная доза алкоголя
В Сбере ответили на слухи о сбоях в работе своих приложений
Венки от Путина, речь Меньшовой, Собянин: как прошло прощание с Алентовой
Стало известно, где именно похоронили Алентову
Пожилого мужчину «обварило» кипятком в ванной
Премьер Польши оценил сроки мирных переговоров по Украине
IT-эксперт ответил, сколько будет стоить разработка игры Call of Duty в РФ
В ФШР отреагировали на поведение Карлсена после поражения от Артемьева
Германия сократила экспорт оружия на Украину почти в семь раз
Корпоративные банкротства в США достигли исторического максимума
Полпредом кабмина в судах вместо Барщевского стал Степанов
Покинувший РФ автопроизводитель решил зарегистрировать два товарных знака
Раскрыто место будущего захоронения Брижит Бардо
Гималайский медведь в Московском зоопарке впервые впал в спячку
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир в преддверии Нового года
В АТОР ответили, как не столкнуться с проблемами при въезде в Таиланд
На Западе заявили, что Путин переиграл Зеленского перед встречей с Трампом
«Не хватило амбиций»: гроссмейстер Шипов о выступлении Артемьева на ЧМ
Песков назвал решение, которым Зеленский может прекратить конфликт
Психиатр назвал главное преимущество Нового года без алкоголя
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.