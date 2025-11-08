В России появилось лазерное оружие, уничтожающее БПЛА за полсекунды Лазерная система LazerBuzz научилась уничтожать беспилотники за полсекунды

Лазерная система противодействия FPV-дронам проекта «Посох» под названием LazerBuzz научилась уничтожать беспилотные летательные аппараты в автоматическом режиме, сообщили представители компании-разработчика. При этом установка поражает цели всего за полсекунды. В компании подчеркнули, что LazerBuzz полностью готова к применению, передает ТАСС.

Были проведены успешные испытания лазерной системы противодействия дронам LazerBuzz в рамках проекта «Посох», которая получила опцию работы в автоматическом режиме. В ходе испытаний установка поразила FPV-дроны за 0,5 секунды, — говорится в сообщении.

В конце сентября директор компании-разработчика LazerBuzz Иван Хованский сообщал, что лазерная система проекта «Посох» сможет нейтрализовывать FPV-дроны всего за три секунды. Рабочая дистанция поражения компактных комплексов составит от 600 до 700 метров.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что российские дальнобойные планирующие бомбы — это фактически гибрид бомбы и ракеты. По его словам, наличие универсального модуля планирования (УМПК) и ракетного двигателя у таких боеприпасов дает им возможность преодолевать расстояние в 200 км.