Появились подробности затянувшегося переезда Долиной из квартиры Лурье

Предположительно, перевозка вещей певицы Ларисы Долиной из ее бывшей квартиры в Хамовниках после решения суда о выселении

У народной артистки РФ Ларисы Долиной оказалось слишком много вещей, которые придется перевозить несколько дней, рассказал NEWS.ru источник. По его словам, переезд из квартиры Полины Лурье в Хамовниках контролирует дочь певицы Ангелина Миочинская.

Вещи Долиной будут вывозить несколько дней. Их оказалось так много, что за один раз справиться не удалось, — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что Долина перевезла личные вещи из квартиры на склад, расположенный на территории Федерации шахмат России. По предварительной информации, знаменитость арендовала складское помещение площадью 160 квадратных метров, куда грузчики и доставили имущество.

При этом адвокат Лурье Светлана Свириденко рассказала, что Долина должна была выехать из квартиры в Хамовниках 25 декабря. Она отметила, что решение суда вступает в силу с момент оглашения.

До этого адвокат Сергей Жорин поделился мнением, что Долина не будет принудительно выселена из квартиры в Хамовниках до 5 января. По словам собеседника, оно возможно только через исполнительное производство. Для этого сначала необходимо получить исполнительный лист на основании вступившего в силу решения суда, затем передать его судебному приставу.