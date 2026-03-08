Зимняя Олимпиада — 2026
«Наполняете жизнь красотой»: Мишустин обратился к российским женщинам

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем. Пресс-служба правительства опубликовала текст его послания, в котором глава кабмина поблагодарил прекрасную половину человечества за их мудрость, доброту и сердечность.

Вы наполняете жизнь красотой и гармонией, храните домашний очаг, добиваетесь впечатляющих результатов в профессии. И неизменно дарите окружающим свою заботу, — заявил Мишустин.

Он пожелал россиянкам, чтобы праздничный день принес много радости и отличного настроения. По словам политика, важно, чтобы это время было наполнено только приятными моментами.

Ранее рэпер Macan (Андрей Косолапов), проходящий срочную службу, поздравил женщин-военнослужащих с 8 Марта. Музыкант представил свою композицию вместе с оркестром и детским хором. Зрители в зале приветствовали артиста очень громкими аплодисментами. Сейчас 24-летний Косолапов уже четвертый месяц находится в рядах элитного спецназа Росгвардии. Его призвали в ВС 28 ноября 2025 года.

До этого заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что слишком бурное веселье 8 Марта неуместно, если праздничная дата выпадает на время церковного поста. По его словам, важно сохранять баланс между светскими традициями и религиозными нормами.

