29 декабря 2025 в 17:05

Политолог объяснил, почему простые украинцы помогают российской армии

Политолог Скачко: украинцы помогают ВС России из-за тяги к миру

Местный житель и военнослужащий группировки войск «Центр» Местный житель и военнослужащий группировки войск «Центр» Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Массовая помощь российским подразделениям в зоне СВО со стороны обычных украинцев связана со стремлением местных жителей к миру, сказал NEWS.ru политолог и историк Владимир Скачко. По его мнению, люди предчувствуют скорую победу ВС РФ и стараются ее приблизить.

Это предчувствие поражения неонацистского режима и победы русского оружия. Возвращения к тому, когда жители России и Украины могут и ссориться, но никогда не будут врагами. Сейчас они разделены фронтом и окопами, но это искусственная вещь — жестокая, но наносная. Это естественная тяга народа к естественному, мирному состоянию, — уверен он.

По словам Скачко, мирные жители сильно рискуют, оказывая поддержку российским войскам. Однако именно РФ может подарить им достойное будущее, добавил он.

Скорее всего, после освобождения территорий, на которых они живут, эти люди получат работу, нормальную зарплату — все, что получает среднестатистический житель Российской Федерации. И это будет гораздо лучше, намного перспективнее, чем-то, что есть у них сейчас, — указал Скачко.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что бойцы подполья ликвидировали двух сотрудников ТЦК в Одесской области. Он подчеркнул, что каждый участвующий в охоте военкомов на сограждан должен осознавать, что любая его поездка может стать последней, и назвал происходящее «народной войной против преступного режима».

