Появилось видео второго заезда грузчиков за вещами Долиной

Второй заезд грузчиков за вещами певицы Ларисы Долиной попал на видео, передает корреспондент NEWS.ru. На представленных кадрах видно, как двое мужчин работают рядом с транспортным средством.

Охранник дома с помощью громкоговорителя ругается с представителями СМИ. Около квартиры Долиной собралось много журналистов, которые следят за переездом артистки. При этом сообщалось, что певица должна освободить жилье в течение новогодних праздников. Однако вещи из квартиры уже выгружают.

В понедельник, 29 декабря, стало известно, что у народной артистки оказалось слишком много вещей, которые придется перевозить несколько дней. Переезд из квартиры Полины Лурье в Хамовниках, по данным источника, контролирует дочь Долиной Ангелина Миочинская.

Ранее юрист Данил Прокопенко заявил, что певица может не покидать жилище до 20 января. По словам эксперта, Долину можно выселить в принудительном порядке, но это займет немало времени ввиду большого количества действий. При этом в теории певица может попросить у суда отсрочку.