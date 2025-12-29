Новый год — 2026
Появилось видео второго заезда грузчиков за вещами Долиной

Фото: NEWS.ru
Второй заезд грузчиков за вещами певицы Ларисы Долиной попал на видео, передает корреспондент NEWS.ru. На представленных кадрах видно, как двое мужчин работают рядом с транспортным средством.

Охранник дома с помощью громкоговорителя ругается с представителями СМИ. Около квартиры Долиной собралось много журналистов, которые следят за переездом артистки. При этом сообщалось, что певица должна освободить жилье в течение новогодних праздников. Однако вещи из квартиры уже выгружают.

В понедельник, 29 декабря, стало известно, что у народной артистки оказалось слишком много вещей, которые придется перевозить несколько дней. Переезд из квартиры Полины Лурье в Хамовниках, по данным источника, контролирует дочь Долиной Ангелина Миочинская.

Ранее юрист Данил Прокопенко заявил, что певица может не покидать жилище до 20 января. По словам эксперта, Долину можно выселить в принудительном порядке, но это займет немало времени ввиду большого количества действий. При этом в теории певица может попросить у суда отсрочку.

