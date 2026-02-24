«Запах селедки на весь класс»: Таранда рассказал, как работал грузчиком Артист Таранда признался, что будучи солистом «Большого» подрабатывал грузчиком

Артист Гедиминас Таранда рассказал NEWS.ru, что уже будучи солистом Большого театра подрабатывал грузчиком, чтобы прожить в Москве. Он добавил, что часто обливался жидкостью из бочек с селедкой и потом не мог отмыть едкий рыбный запах.

Приходилось и бочки с селедкой разгружать. Одна бочка весит килограммов 80. Иногда бочка падала и выбивало пробку — я стоял весь в соли, руки желтые. Мыл их в бензине, но все равно запах оставался. Приходишь на дуэтный танец — от тебя запах селедочный разносится на весь класс, — сказал Таранда.

Артист балета признался, что до сих пор ненавидит мороженую рыбу, так как в молодости часто разоружал вагоны с ней.

Открывают вагон в 45 тонн, там в пять ярусов стоят ящики. С них картон срывают — замороженный карась выплывает с одним глазом, — рассказал Таранда.

Артист сообщил, что в 1990-е годы зарабатывал в Большом театре сто рублей в месяц. Этих денег ему хватало только на аренду жилья в столице, еще сто рублей «на жизнь» он зарабатывал грузчиком.

Ранее Таранда признался NEWS.ru, что его «корежит» от цен на билеты в Большой театр. По его словам, сегодня это культурное учреждение могут посещать только богатые люди, многим культпоход в него недоступен.