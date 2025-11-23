Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 19:39

Африканских мигрантов поймали на незаконной работе в Махачкале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Правоохранители задержали 16 грузчиков из Африки, которые нелегально работали в одном из торговых центров Махачкалы, сообщили в Telegram-канале МВД Дагестана. Отмечается, что мигранты являются выходцами из Камеруна, Того и Мавритании.

Сотрудниками УВМ МВД Дагестана установлен факт незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан <…>, в поселке Ленинкент выявлено 16 иностранных граждан из Камеруна, Того и Мавритании. Установлено, что указанные лица работали грузчиками в одном из торговых центров, — уточнили в органах.

Отмечается, что работодатель в соответствующий срок не подал в надзорные органы уведомления о заключении договоров с иностранцами. Правоохранители добавили, что в действиях руководства торгового центра усматриваются признаки административного нарушения.

Ранее стало известно, что предприниматель и его сообщник-иностранец организовали в Санкт-Петербурге незаконную легализацию примерно 3000 мигрантов. Генеральный директор нескольких хостелов и его партнер по преступному бизнесу, которые помогали приезжим за денежное вознаграждение оформить пребывание в России, были задержаны.

МВД
Махачкала
мигранты
грузчики
